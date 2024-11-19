Дюков ответил, когда объявит о своём решении участвовать в выборах президента РФС

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков после матча сборной России и Сирией (4:0) рассказал, когда объявит о своём решении участвовать в выборах президента РФС.

«Сначала исполком должен принять решение о проведении выборной конференции. Он скоро состоится — конец ноября. Как я и сказал, для себя решение принял. После конференции я объявлю о своем решении», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.