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Дюков ответил, когда объявит о своём решении участвовать в выборах президента РФС

Дюков ответил, когда объявит о своём решении участвовать в выборах президента РФС
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Глава Российского футбольного союза Александр Дюков после матча сборной России и Сирией (4:0) рассказал, когда объявит о своём решении участвовать в выборах президента РФС.

«Сначала исполком должен принять решение о проведении выборной конференции. Он скоро состоится — конец ноября. Как я и сказал, для себя решение принял. После конференции я объявлю о своем решении», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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