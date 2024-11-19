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Станислав Черчесов высказался о результатах «Зенита» в первом круге РПЛ

Станислав Черчесов высказался о результатах «Зенита» в первом круге РПЛ
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о результатах «Зенита» в первом круге РПЛ.

«Пару очков потеряли, когда не должны были. Например, ничья с «Химками». Кстати, мощный старт «Зенита» я вполне предполагал, потому что буквально перед началом сезона приезжал в Петербург, видел их на тренировках, команда была хорошо готова. Потом пошли травмы, и в механизме как будто-то сломалось.

Но думаю, сейчас «Зенит» закончит до перерыва на первом-втором месте, потом поработает в межсезонье и будет двигаться вперёд», — приводит слова Черчесова «Спорт День за Днем».

«Зенит» после 15-ти туров занимает второе место в Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергей Семака набрали 36 очков.

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