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«Уверенная победа в Сталинграде». Сборная России отреагировала на результат матча с Сирией

«Уверенная победа в Сталинграде». Сборная России отреагировала на результат матча с Сирией
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Пресс-служба сборной России отреагировала на результат товарищеского матча с национальной командой Сирии, в котором подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33'     2:0 Самошников – 53'     3:0 Миранчук – 66'     4:0 Осипенко – 81'    

«Уверенная победа в Сталинграде.

Крупно обыгрываем Сирию и на позитивной ноте завершаем заключительный сбор в 2024 году», — написано в телеграм-канале сборной России.

Ранее «РИА Новости Спорт» в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС сообщили, что Стадион «Волгоград Арена», где прошёл матч Россия — Сирия, на один день переименуют в «Сталинград-Арену».

15 ноября сборная России в товарищеском матче разгромила Бруней со счётом 11:0.

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Как сборная России играет при Карпине:

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