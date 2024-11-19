«Уверенная победа в Сталинграде». Сборная России отреагировала на результат матча с Сирией

Пресс-служба сборной России отреагировала на результат товарищеского матча с национальной командой Сирии, в котором подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0.

«Уверенная победа в Сталинграде.

Крупно обыгрываем Сирию и на позитивной ноте завершаем заключительный сбор в 2024 году», — написано в телеграм-канале сборной России.

Ранее «РИА Новости Спорт» в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС сообщили, что Стадион «Волгоград Арена», где прошёл матч Россия — Сирия, на один день переименуют в «Сталинград-Арену».

15 ноября сборная России в товарищеском матче разгромила Бруней со счётом 11:0.

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Как сборная России играет при Карпине: