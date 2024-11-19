Родри будет вручён Золотой мяч перед игрой с «Тоттенхэмом» — SkySports

Полузащитнику сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри будет вручён Золотой мяч в субботу, 23 ноября, перед матчем с лондонским «Тоттенхэмом» в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги. Об этом сообщил SkySports.

28 октября Родри получил Золотой мяч, как лучший игрок прошедшего сезона, проиграв всего одну игру за клуб и за сборную. Испанец стал первым футболистом из английской Премьер-лиги, который получил эту престижную награду, с 2008 года, когда Золотой мяч достался Криштиану Роналду, выступавшему на тот момент за «Манчестер Юнайтед».

Теперь у Родри появится шанс отметить свою победу с фанатами «горожан» перед матчем со «шпорами», который начнётся в 20:30 мск.