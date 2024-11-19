Сборная России выиграла все товарищеские матчи в 2024 году с общим счётом 26:0

Сборная России разгромила Сирию в товарищеском матче со счётом 4:0. Таким образом, сборная России выиграла все товарищеские игры в 2024 года с общим счётом 26:0.

Россия помимо Сирии в 2024 году обыграла Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0).

На 33-й минуте счёт в игре с Сирией открыл защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте хавбек сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.