«Великие игроки не бывают претенциозными». Буффон — о разговоре с Месси после финала ЛЧ

Бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о просьбе экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, с которой он обратился к итальянскому футболисту после очного матча команд в финале Лиги чемпионов 2015 года (1:3).

«После финала Лиги чемпионов 2015 года я почувствовал, как кто-то похлопал меня по спине. «Джиджи, давай поменяемся футболками?», — сказал Лео Месси. Величайшие игроки никогда не бывают претенциозными», — приводит слова Буффона Corriere della Sera.

В финале Лиги чемпионов 2015 года голами в составе «Барселоны» отметились Иван Ракитич, Луис Суарес и Неймар. Единственный гол «Ювентуса» забил Альваро Мората.

Фанаты скандируют «Месси», когда прибывают игроки «Барселоны»: