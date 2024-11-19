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«Великие игроки не бывают претенциозными». Буффон — о разговоре с Месси после финала ЛЧ

«Великие игроки не бывают претенциозными». Буффон — о разговоре с Месси после финала ЛЧ
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Бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о просьбе экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, с которой он обратился к итальянскому футболисту после очного матча команд в финале Лиги чемпионов 2015 года (1:3).

Лига чемпионов . Финал
06 июня 2015, суббота. 21:45 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ракитич – 4'     1:1 Мората – 55'     1:2 Суарес – 68'     1:3 Неймар – 90+7'    

«После финала Лиги чемпионов 2015 года я почувствовал, как кто-то похлопал меня по спине. «Джиджи, давай поменяемся футболками?», — сказал Лео Месси. Величайшие игроки никогда не бывают претенциозными», — приводит слова Буффона Corriere della Sera.

В финале Лиги чемпионов 2015 года голами в составе «Барселоны» отметились Иван Ракитич, Луис Суарес и Неймар. Единственный гол «Ювентуса» забил Альваро Мората.

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