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Экс-игрок сборной Франции Кандела предположил, когда Сафонов сможет выиграть «Золотой мяч»

Экс-игрок сборной Франции Кандела предположил, когда Сафонов сможет выиграть «Золотой мяч»
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Бывший защитник сборной Франции Венсан Кандела предположил, когда голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сможет выиграть «Золотой мяч».

«Матвей Сафонов может получить «Золотой мяч», если «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов. Почему бы и нет? (Смеётся.) Но для начала нужно выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы за место в стартовом составе», — приводит слова Кандела «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в двух из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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