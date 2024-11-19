Экс-игрок сборной Франции Кандела предположил, когда Сафонов сможет выиграть «Золотой мяч»

Бывший защитник сборной Франции Венсан Кандела предположил, когда голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сможет выиграть «Золотой мяч».

«Матвей Сафонов может получить «Золотой мяч», если «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов. Почему бы и нет? (Смеётся.) Но для начала нужно выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы за место в стартовом составе», — приводит слова Кандела «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в двух из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.