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Назван главный претендент на замену Тедеско в сборной Бельгии

Назван главный претендент на замену Тедеско в сборной Бельгии
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Главным претендентом на замену тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско является бельгийский специалист, тренирующий шотландский «Рейнджерс», Филипп Клеман. Об этом сообщили Daily Record.

Нынешний главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско находится на грани увольнения после неожиданного поражения его команды от сборной Израиля в матче Лиги наций (0:1). Королевская бельгийская футбольная ассоциация определила главным кандидатом на замену Тедеско Филиппа Клемана, который на данный момент работает в шотландском «Рейнджерсе». Руководство клуба готово отпустить бельгийского специалиста в сборную, если он пожелает этого.

Клеман считается идеальным вариантом ещё и потому, что тренер родился в Бельгии, что соответствует желанию руководителей Королевской бельгийской футбольной ассоциации на этот раз выбрать доморощенного тренера.

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