Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» проявляет интерес к форварду «Интера» — La Gazzetta dello Sport

«Ливерпуль» проявляет интерес к форварду «Интера» — La Gazzetta dello Sport
Аудио-версия:
Комментарии

«Ливерпуль» заинтересован в 27-летнем центральном нападающем «Интера» Маркусе Тюраме. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, английский клуб проявляет интерес к французскому футболисту с того времени, когда командой руководил немецкий тренер Юрген Клопп, покинувший её минувшим летом. Подчёркивается, что сам Тюрам сосредоточен исключительно на выступлениях за «Интер».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Материалы по теме
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» могут побороться за защитника из АПЛ — Caught Offside

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android