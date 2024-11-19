«Ливерпуль» проявляет интерес к форварду «Интера» — La Gazzetta dello Sport

«Ливерпуль» заинтересован в 27-летнем центральном нападающем «Интера» Маркусе Тюраме. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, английский клуб проявляет интерес к французскому футболисту с того времени, когда командой руководил немецкий тренер Юрген Клопп, покинувший её минувшим летом. Подчёркивается, что сам Тюрам сосредоточен исключительно на выступлениях за «Интер».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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