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Шмарко — о состоянии поле нападения: отёк опускается на лицо, на людях лучше не появляться

Шмарко — о состоянии поле нападения: отёк опускается на лицо, на людях лучше не появляться
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Тренер санкт-петербургского «Ленинградца» Александр Шмарко высказался о своём состоянии после нападения на него в Астрахани.

«Я сейчас в Петербурге, нахожусь дома. Сейчас у команды выходные, но придётся уходить на больничный. Отёк опускается на лицо. На людях лучше сейчас не появляться.

У нас пока отпуск, сезон закончился. Думаю, через неделю швы снимут, схожу к врачу, посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Шмарко «Спорт День за Днем».

Ранее стало известно, что на Вадима Евсеева и Александра Шмарко в Астрахани напали два молодых человека. Они брызнули в лицо Евсееву перцовым баллончиком, а когда помощник тренера попытался задержать нападавших, они достали нож. «Ленинградец» сообщил, что Шмарко получил порез щеки. Сегодня, 19 ноября, Евсеев рассказал, что его зрение пока полностью не восстановилось. Управление МВД России по Астраханской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении нападавших.

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