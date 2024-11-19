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Херардо Мартино решил покинуть пост главного тренера «Интер Майами» — Give me Sport

Херардо Мартино решил покинуть пост главного тренера «Интер Майами» — Give me Sport
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино принял решение «немедленно покинуть клуб». Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, аргентинский специалист решил покинуть занимаемый им пост по личным причинам, несмотря на то что его действующий контракт рассчитан ещё на год.

61-летний специалист занял должность главного тренера «Интер Майами» летом 2023 года. За этот период под его руководством команда провела 67 матчей во всех соревнованиях, в которых она 38 раз одержала победу, 13 раз сыграла вничью и 16 раз потерпела поражение. До того как возглавить американский клуб, Мартино тренировал сборную Мексики (в 2019-2022 годах).

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