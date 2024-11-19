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Лепёхин назвал причину недобора «Зенитом» очков в первом круге текущего сезона РПЛ

Лепёхин назвал причину недобора «Зенитом» очков в первом круге текущего сезона РПЛ
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепёхин считает, что у ведущих футболистов сине-бело-голубых снизился уровень мотивации в этом сезоне.

«В целом по составу «Зенит» остаётся фаворитом в чемпионской гонке. Единственное — отмечу, что в этом году, да и в прошлом, уровень мотивации игроков, определяющих результат, немного снизился. Я считаю, что с этим связаны проблемы набора очков. А так «Зенит» остаётся крепкой командой», — приводит слова Лепёхина «Спорт День за Днем».

«Зенит» после 15 туров занимает второе место в Российской Премьер-Лиге. Подопечные Сергея Семака набрали 36 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 37 очков после аналогичного количества матчей.

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