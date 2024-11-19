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Кандела: в «Реале» Килиан Мбаппе — один из многих, а в «ПСЖ» был иконой

Кандела: в «Реале» Килиан Мбаппе — один из многих, а в «ПСЖ» был иконой
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Бывший защитник сборной Франции Венсан Кандела поделился мнением о нападающем мадридского «Реала» Килиане Мбаппе.

«В «Реале» Килиан Мбаппе — один из многих, а в «ПСЖ» был иконой. Ему нужно больше работать и усерднее трудиться в Испании. Он ещё может расти и стать более сильным футболистом.

Я надеюсь, что Мбаппе сможет повторить путь Роналду в «Реале». Но ещё рано сравнивать Килиана и Криштиану. Для начала надо помочь клубу выиграть Лигу чемпионов, как это много раз делал португалец», — приводит слова Кандела «РБ Спорт».

Мбаппе в текущем сезоне сыграл 16 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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