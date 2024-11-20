Аморим хочет обменять Антони на 17-летнего таланта из «Спортинга» — Daily Star

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим испытывает желание произвести обмен крайнего нападающего «красных дьяволов» Антони на 17-летнего вингера «Спортинга» Джовани Кенду. Об этом сообщает Daily Star.

Напомним, до прихода в стан манкунианцев Аморим возглавлял «Спортинг».

По информации источника, в «Манчестер Юнайтед» готовы расстаться с бразильским футболистом уже грядущей зимой. Подчёркивается, что совладелец английского клуба Джим Рэтклифф стремится избавиться от расходов на зарплату Антони.

В нынешнем сезоне Кенда принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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