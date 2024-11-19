Гвардиола согласовал новый контракт с «Манчестер Сити» по схеме «1+1» — The Athletic

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола согласился подписать новый контракт с «горожанами», рассчитанный на один год с возможностью продления ещё на сезон. Об этом сообщает The Athletic.

Напомним, действующее трудовое соглашение 53-летнего специалиста рассчитано до грядущего лета.

По информации источника, официальное объявление о пролонгации контракта с Гвардиолой будет сделано в ближайшие дни.

Испанский специалист был назначен на пост главного тренера английского клуба в 2016 году. Под руководством 53-летнего тренера «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов.

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА: