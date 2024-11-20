Жорж Микаутадзе может продолжить карьеру в итальянском гранде — Tuttosport

«Ювентус» проявляет интерес к 24-летнему нападающему «Лиона» Жоржу Микаутадзе. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, французский клуб готов продать футболиста сборной Грузии, поскольку ему нужны денежные средства для решения финансовых проблем.

Нападающий перешёл в «Лион» минувшим летом. В нынешнем сезоне Микаутадзе принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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