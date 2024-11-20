Эндрик может перейти в «Саутгемптон» на правах аренды — Sport

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эндрик может уйти в английский «Саутгемптон» на правах аренды для получения регулярной игровой практики. Об этом сообщает Sport.

Эндрик перешёл в мадридский «Реал» летом 2024 года из бразильского «Палмейраса» и на данный момент не смог закрепиться в основе «королевского клуба», уступая таким звёздам футбола, как Мбаппе, Винисиус и Родриго. Бразилец хочет получать как можно больше игрового времени, а потому готов рассмотреть вариант с арендой.

Английский «Саутгемптон» является одной из команд, которая желает заполучить бразильца в свои ряды. Конкуренцию «святым» могут составить итальянская «Рома» и испанский «Реал Вальядолид».

В текущем сезоне Эндрик провёл за мадридский «Реал» 10 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.