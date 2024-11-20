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Игрок «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что тратит больше 500 тыс. рублей в месяц

Игрок «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что тратит больше 500 тыс. рублей в месяц
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Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своих расходах.

— Следишь за своими расходами? Это больше полумиллиона в месяц?
— Да, больше. Я только в первый день месяца сумму даже больше трачу, чтобы родителям отправить, семье перевести, кредиты оплатить и так далее, — приводит слова Мостового Metaratings.

В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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