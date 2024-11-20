Буффон — о Балотелли: Марио заблудился на пути к своей истинной цели

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о карьере экс-нападающего итальянской национальной команды Марио Балотелли.

«Он [Балотелли] заблудился, потерял концентрацию на пути к своей истинной цели — стать чемпионом, которым он потенциально был. Испытываю волнение, когда вижу, как он в 34 года пробует свои силы в «Дженоа», — приводит слова Буффона Corriere della Sera.

Балотелли присоединился к «Дженоа» в минувшем октябре в качестве свободного агента. За этот период он принял участие в двух матчах Серии А, в которых в общей сложности провёл 22 минуты на поле. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

Балотелли пьяный валяется на улице: