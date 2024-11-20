Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов ответил на вопрос о возможной работе тренером в «Спартаке»

Черчесов ответил на вопрос о возможной работе тренером в «Спартаке»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможной работе тренером в «Спартаке».

«Я и спортивным директором работал, и в совет директоров одного зарубежного клуба меня звали, и за консультациями, если надо, обращаются. Но сейчас я — главный тренер сборной Казахстана, и ничто другое меня не волнует. Кому нужно, тот меня найдёт.

Будет вопрос, будет ответ. Я тысячу раз уже это говорил, но все, видимо, считают, что я лукавлю. Вот вы думали полгода назад, что я буду в Казахстане?» — приводит слова Черчесова «Спорт День за Днем».

Напомним, под руководством Черчесова национальная команда Казахстана потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью. Российский специалист Станислав Черчесов возглавил национальную команду Казахстана в июне текущего года.

Материалы по теме
Станислав Черчесов сравнил работу в Казахстане со сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android