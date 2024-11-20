Чехия обыграла Грузию в матче 6-го тура Лиги наций

Завершился матч 6-го тура Лиги наций, в котором встречались сборные Чехии и Грузии. Игра проходила на стадионе «Андрув» (Оломоуц, Чехия). Матч завершился со счётом 2:1.
Счёт открыл уже на третьей минуте игрок сборной Чехии Павел Шульц. На 24-й минуте преимущество своей команды удвоил Адам Гложек. На перерыв сборная Чехии ушла с явным преимуществом. Во втором тайме на 60-й минуте матча забил нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе. Этот гол стал последним в игре.
Сборная Чехии набрала 11 очков в шести встречах и заняла первое место в группе 1 Лиги В Лиги наций, обеспечив себе повышение в Лигу А. Сборная Грузии набрала семь очков в шести матчах и заняла третье место в своей группе. Также в этом квартете выступают сборные Украины (восемь очков) и Албании (семь очков).
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