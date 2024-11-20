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Албания — Украина, результат матча 20 ноября 2024, счёт 1:2, Лига наций УЕФА 2024-2025

Украина обыграла Албанию в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА
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Завершился матч 6-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встретились сборные Албании и Украины. Команды играли на стадионе «Эйр Албания» (Тирана, Албания). Сборная Украины победила Албанию со счётом 2:1.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 6-й тур
19 ноября 2024, вторник. 22:45 МСК
Албания
Окончен
1 : 2
Украина
0:1 Зинченко – 5'     0:2 Яремчук – 10'     1:2 Байрами – 75'    

На пятой минуте забил полузащитник сборной Украины Александр Зинченко. На 10-й минуте удвоил преимущество Украины нападающий Роман Яремчук. На 75-й минуте отличился игрок сборной Албании Недим Байрами.

Албания и Украина уже встречались в 1-м туре Лиги наций. Тогда игра завершилась со счётом 2:1 в пользу албанской национальной команды. По итогам шести туров сборная Албании набрала семь очков. Команда занимает последнее место в турнирной таблице группы 1. Украина с восемью очками находится на втором месте. Также в этой группе выступают сборные Чехии (восемь) и Грузии (семь).

Турнирная таблица Лиги наций
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