Украина обыграла Албанию в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА

Завершился матч 6-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встретились сборные Албании и Украины. Команды играли на стадионе «Эйр Албания» (Тирана, Албания). Сборная Украины победила Албанию со счётом 2:1.

На пятой минуте забил полузащитник сборной Украины Александр Зинченко. На 10-й минуте удвоил преимущество Украины нападающий Роман Яремчук. На 75-й минуте отличился игрок сборной Албании Недим Байрами.

Албания и Украина уже встречались в 1-м туре Лиги наций. Тогда игра завершилась со счётом 2:1 в пользу албанской национальной команды. По итогам шести туров сборная Албании набрала семь очков. Команда занимает последнее место в турнирной таблице группы 1. Украина с восемью очками находится на втором месте. Также в этой группе выступают сборные Чехии (восемь) и Грузии (семь).