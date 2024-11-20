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Венгрия — Германия. Прямая трансляция
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22:45 Мск
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Венгрия вырвала ничью, забив пенальти на 90+8-й в игре 6-го тура Лиги наций с Германией

Венгрия вырвала ничью, забив пенальти на 90+8-й в игре 6-го тура Лиги наций с Германией
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Завершился матч 6-го тура Лиги наций, в котором встречались сборные Венгрии и Германии. Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена Парк» (Будапешт, Венгрия). Матч завершился со счётом 1:1.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 6-й тур
19 ноября 2024, вторник. 22:45 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 1
Германия
0:1 Нмеча – 76'     1:1 Собослаи – 90+9'    

В первом тайме команды не смогли распечатать ворота друг друга и ушли на перерыв при счёте 0:0. Во втором тайме Феликс Нмеча забил и вывел гостей вперёд. На 90+8 Доминик Собослаи реализовал пенальти и сравнял счёт.

Сборная Германии набрала 14 очков в шести матчах и заняла первое место в группе 3 Лиги А Лиги наций, обеспечив себе выход в плей-офф турнира. Сборная Венгрии набрала шесть очков в шести матчах и заняла третье место в своей группе. Также в этом квартете выступают сборные Нидерландов (девять очков) и Боснии и Герцеговины (два очка).

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