Венгрия вырвала ничью, забив пенальти на 90+8-й в игре 6-го тура Лиги наций с Германией

Завершился матч 6-го тура Лиги наций, в котором встречались сборные Венгрии и Германии. Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена Парк» (Будапешт, Венгрия). Матч завершился со счётом 1:1.

В первом тайме команды не смогли распечатать ворота друг друга и ушли на перерыв при счёте 0:0. Во втором тайме Феликс Нмеча забил и вывел гостей вперёд. На 90+8 Доминик Собослаи реализовал пенальти и сравнял счёт.

Сборная Германии набрала 14 очков в шести матчах и заняла первое место в группе 3 Лиги А Лиги наций, обеспечив себе выход в плей-офф турнира. Сборная Венгрии набрала шесть очков в шести матчах и заняла третье место в своей группе. Также в этом квартете выступают сборные Нидерландов (девять очков) и Боснии и Герцеговины (два очка).