Нидерланды и Босния и Герцеговина не выявили победителя в матче 6-го тура Лиги наций

Завершился матч 6-го тура Лиги наций, в котором встречались сборные Боснии и Герцеговины и Нидерландов. Игра проходила на стадионе «Билино Поле» (Зеница, Босния и Герцеговина). Матч завершился со счётом 1:1.

Счёт во встрече открыл игрок гостей Брайан Бробби на 24-й минуте. На перерыв сборная Нидерландов ушла с минимальным преимуществом. Во втором тайме сборной Боснии и Герцеговины удалось сравнять счёт на 67-й минуте усилиями Эрмедина Демировича. Этот гол стал последним в матче.

Сборная Нидерландов набрала девять очков в шести играх и заняла второе место в группе 3 Лиги А Лиги наций, обеспечив себе выход в плей-офф турнира. Сборная Боснии и Герцеговины набрала два очка в шести встречах и заняла четвертое место в своей группе, вылетев в Лигу В. Также в этом квартете выступают сборные Германии (14очков) и Венгрии (шесть очков).