Швеция разгромила Азербайджан со счётом 6:0 в матче Лиги наций, Дьёкереш оформил покер

Завершился матч 6-го тура группы 1 Лиги С Лиги наций УЕФА, в котором встретились сборные Швеции и Азербайджана. Команды играли на стадионе «Строберри Арена» (Стокгольм, Швеция). Сборная Швеция победила Азербайджан со счётом 6:0.

Нападающий сборной Швеции Виктор Дьёкереш оформил покер. Шведский полузащитник Деян Кулушевски забил два мяча.

Швеция и Азербайджан уже встречались в 1-м туре Лиги наций. Тогда игра завершилась со счётом 3:1 в пользу шведской национальной команды. По итогам шести туров сборная Швеции набрала 16 очков. Команда занимает первое место в турнирной таблице группы 1. Азербайджан с одним очком находится на последнем месте. Также в этой группе выступают Словакия (13) и Эстония (четыре).