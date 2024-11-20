Швеция разгромила Азербайджан со счётом 6:0 в матче Лиги наций, Дьёкереш оформил покер
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Завершился матч 6-го тура группы 1 Лиги С Лиги наций УЕФА, в котором встретились сборные Швеции и Азербайджана. Команды играли на стадионе «Строберри Арена» (Стокгольм, Швеция). Сборная Швеция победила Азербайджан со счётом 6:0.
Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 1. 6-й тур
19 ноября 2024, вторник. 22:45 МСК
Швеция
Окончен
6 : 0
Азербайджан
1:0 Кулушевски – 11' 2:0 Дьёкереш – 26' 3:0 Дьёкереш – 37' 4:0 Кулушевски – 57' 5:0 Дьёкереш – 58' 6:0 Дьёкереш – 70'
Нападающий сборной Швеции Виктор Дьёкереш оформил покер. Шведский полузащитник Деян Кулушевски забил два мяча.
Швеция и Азербайджан уже встречались в 1-м туре Лиги наций. Тогда игра завершилась со счётом 3:1 в пользу шведской национальной команды. По итогам шести туров сборная Швеции набрала 16 очков. Команда занимает первое место в турнирной таблице группы 1. Азербайджан с одним очком находится на последнем месте. Также в этой группе выступают Словакия (13) и Эстония (четыре).
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