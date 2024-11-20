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Миранчук радовался за Самошникова, Осипенко целовал мяч перед пенальти. Фото победы России

Миранчук радовался за Самошникова, Осипенко целовал мяч перед пенальти. Фото победы России
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19 ноября на стадионе «Волгоград Арена» прошёл заключительный в 2024 году товарищеский матч сборной России по футболу. Подопечные Валерия Карпина принимали национальную команду Сирии. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Лучшие кадры с матча Россия — Сирия — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Счёт в матче был открыт на 33-й минуте — отличился защитник сборной России Максим Осипенко. На 53-й минуте полузащитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. На 66-й минуте хавбек сборной России Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте Осипенко оформил дубль, забив гол с пенальти.

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