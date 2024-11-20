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«Спартак» отреагировал на «сухую» победу сборной России с Максименко в воротах

«Спартак» отреагировал на «сухую» победу сборной России с Максименко в воротах
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Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на результат товарищеского матча сборной России с национальной командой Сирии, в котором подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33'     2:0 Самошников – 53'     3:0 Миранчук – 66'     4:0 Осипенко – 81'    

«Есть сухарь! Саша Максименко отыграл на ноль за сборную России.

Макси провёл на поле за национальную команду все 90 минут в матче со сборной Сирии (4:0)», — написано в телеграм-канале московской команды.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Таким образом, национальная команда России играет только товарищеские матчи. Отметим, команда Карпина одержала шесть побед подряд с общим счётом 34:0.

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