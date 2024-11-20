В сборной России обратились к болельщикам по итогам заключительного матча в 2024 году

Пресс-служба сборной России обратилась к болельщикам по случаю завершения последнего сбора национальной команды в 2024 году.

«Спасибо, болельщики. До встречи в новом году!» — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале сборной России.

19 ноября сборная России разгромила Сирию в товарищеском матче со счётом 4:0. Таким образом, национальная команда России выиграла все товарищеские игры в 2024 году с общим счётом 26:0. Подопечные Валерия Карпина, помимо Сирии, в 2024-м обыграли Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0) и Бруней (11:0).

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

Болельщики на матче Россия – Сирия: