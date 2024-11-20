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Сирийские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес США на матче с Россией

Сирийские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес США на матче с Россией
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19 ноября завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные России и Сирии. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33'     2:0 Самошников – 53'     3:0 Миранчук – 66'     4:0 Осипенко – 81'    

На опубликованных в соцсетях видеозаписях запечатлено, как в подтрибунном помещении арены в Волгограде болельщики сборной Сирии скандировали оскорбительные кричалки в адрес США.

«К чёрту Америку!» – кричали сирийские болельщики.

19 ноября сборная России разгромила Сирию в товарищеском матче со счётом 4:0. Таким образом, национальная команда России выиграла все товарищеские игры в 2024 году с общим счётом 26:0. Подопечные Валерия Карпина, помимо Сирии, в 2024-м обыграли Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0) и Бруней (11:0).

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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Болельщики на матче Россия – Сирия:

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