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Россия установила личный рекорд. Такого не было никогда в истории футбольной сборной

Россия установила личный рекорд. Такого не было никогда в истории футбольной сборной
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Сборная России уверенно обыграла Сирию в домашнем товарищеском матче в Волгограде со счётом 4:0. Таким образом, национальная команда России выиграла шесть матчей подряд с общим счётом 34:0.

Отметим, эта серия является рекордной для национальной команды. Ранее подобной «сухой» серии никогда не было в истории сборной России, СССР или Российской Империи.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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