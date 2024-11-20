Стали известны подробности о возможном продлении контракта Гвардиолы с «Манчестер Сити»

Английский «Манчестер Сити» никогда не обращался ни к какому другому тренеру, несмотря на слухи о возможном уходе испанского специалиста Хосепа Гвардиолы. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По информации источника, «горожане» сохраняли уверенность в том, что им удастся сохранить Гвардиолу. Отмечается, что в клубе всё время велась работа о продлении контракта с испанцем.

Сообщается, что решение спортивного директора Чики Бегиристайна покинуть клуб в 2025 году также никак не повлияло на отношение руководства «горожан» к продлению контракта с Гвардиолой. Кроме того, ни одного контакта с тренером «Байера» Хаби Алонсо или португальским специалистом Рубеном Аморимом, ранее возглавлявшим «Спортинг», не было, несмотря на связи.

Ранее сообщалось, что Гвардиола согласился подписать новый контракт с «горожанами», рассчитанный на один год с возможностью продления ещё на сезон. Испанский специалист был назначен на пост главного тренера английского клуба в 2016 году. Под руководством 53-летнего тренера «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов.

Гвардиола расплакался на вопросе об уходе Клоппа: