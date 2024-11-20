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Хави может возглавить «Интер Майами» — Marca

Хави может возглавить «Интер Майами» — Marca
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино покинет команду.

Как сообщает Marca, новым наставником американской команды может стать испанский специалист Хави, ранее возглавлявший каталонскую «Барселону».

До того как возглавить «Барселону» в ноябре 2021 года, Хави занимал должность главного тренера катарского «Аль-Садда». 44-летний наставник работал в этом клубе с 2019 года.

Напомним, Хави покинул пост главного тренера каталонского клуба по окончании минувшего сезона. Под его руководством «Барселона» выиграла чемпионат и Суперкубок Испании.

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