«Барселона» отказалась от трансфера Мохамеда Салаха

«Барселона» проявляла интерес к нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

Как сообщает Fichajes, руководство каталонского клуба приняло решение отказаться от идеи подписания египтянина. Такой выбор «блауграны» связан с опасением, что приобретение Салаха помешает развитию юного Ламина Ямаля, который стал стабильным игроком стартового состава. Также руководство «Барселоны» довольно прогрессом бразильского вингера Рафиньи.

Ранее издание Mundo Deportivo сообщало, что Мохамед Салах может пополнить состав «Барселоны» летом 2025 года на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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Салах забил пенальти с помощью удачи и спины вратаря: