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Карпин ответил, может ли уйти из сборной России или «Ростова» зимой

Карпин ответил, может ли уйти из сборной России или «Ростова» зимой
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о своём будущем.

«Могу ли покинуть один из постов зимой? Один из — нет. Покинуть сборную нет варианта. «Ростов»? Не задумывался и не хочу сейчас голову забивать этим, потому что смысла нет. Когда начинаешь думать об этом, то начинаешь терять концентрацию. Закончим последний матч, тогда подумаем, время будет», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

19 ноября сборная России разгромила Сирию в товарищеском матче со счётом 4:0. Таким образом, национальная команда России выиграла все товарищеские игры в 2024 году с общим счётом 26:0. Подопечные Валерия Карпина, помимо Сирии, в 2024-м обыграли Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0) и Бруней (11:0).

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