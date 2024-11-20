Сборная России во второй раз в своей истории выиграла все матчи за календарный год

19 ноября завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные России и Сирии. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Национальная команда России выиграла все товарищеские игры в 2024 году с общим счётом 26:0. Подопечные Валерия Карпина, помимо Сирии, в 2024-м обыграли Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0) и Бруней (11:0).

Российская национальная команда во второй раз в своей истории одержала победы во всех матчах календарного года. В 1992 году Россия после распада сборной СНГ успела провести всего три игры, обыграв Мексику (2:0), Исландию (1:0) и Люксембург (2:0).

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.