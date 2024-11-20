Сборная России показывает лучшую сухую победную серию в мировом футболе

19 ноября завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные России и Сирии. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Таким образом, национальная команда России с общим счётом 34:0 выиграла шесть матчей подряд – это лучшая сухая победная серия в мировом футболе среди сборных на данный момент. Подопечные Валерия Карпина не пропускают с осени 2023 года, также разгромив за это время Кубу (8:0), Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0) и Бруней (11:0). Отметим, что ни один из этих матчей не был официальным.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

Болельщики на матче Россия – Сирия: