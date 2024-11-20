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Пиняев повторил лучший результат Дзюбы по важному показателю в сборной с 2019 года

Пиняев повторил лучший результат Дзюбы по важному показателю в сборной с 2019 года
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Полузащитник сборной России Сергей Пиняев нанёс восемь ударов в товарищеском матче с национальной командой Сирии. Игра завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 4:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33'     2:0 Самошников – 53'     3:0 Миранчук – 66'     4:0 Осипенко – 81'    

Как сообщает Opta Sports, этот результат является рекордом в составе сборной России с июня 2019 года, когда форвард Артём Дзюба восемь раз пробил по воротам национальной команды Кипра.

В нынешнем сезоне Пиняев сыграл за клуб 22 матчей во всех турнирах за «Локомотив» и сборную, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 8 млн.

Напомним, Дзюба не вызывается в сборную с 2021 года.

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