Алексей Миранчук рассказал, как его перепутали с братом во время матча с Сирией

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук ответил на вопрос о том, что его брат Антон смотрел товарищескую игру с национальной командой Сирии (4:0), рассказав забавный случай во время игры.

— Скажи, пожалуйста, а брат [Антон Миранчук] смотрел игру?

— Сейчас пойду спрошу. Думаю, да, сегодня, когда я забил, его фотка была (речь о табло).

— Не его фотка?

Вы даже не поняли, видите… Не отличаете нас что ли? Да-да, его фотка была — не моя, поэтому он был сегодня с нами на стадионе, — сказал Миранчук в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Атланту Юнайтед» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его брат Антон выступает за швейцарский «Сьон», за который сыграл в шести матчах и не отметился результативными действиями.

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Одноклубник Алексея Миранчука притворяется его охранником: