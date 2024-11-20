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Алексей Миранчук рассказал, как его перепутали с братом во время матча с Сирией

Алексей Миранчук рассказал, как его перепутали с братом во время матча с Сирией
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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук ответил на вопрос о том, что его брат Антон смотрел товарищескую игру с национальной командой Сирии (4:0), рассказав забавный случай во время игры.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33'     2:0 Самошников – 53'     3:0 Миранчук – 66'     4:0 Осипенко – 81'    

— Скажи, пожалуйста, а брат [Антон Миранчук] смотрел игру?
— Сейчас пойду спрошу. Думаю, да, сегодня, когда я забил, его фотка была (речь о табло).

Не его фотка?
Вы даже не поняли, видите… Не отличаете нас что ли? Да-да, его фотка была — не моя, поэтому он был сегодня с нами на стадионе, — сказал Миранчук в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Атланту Юнайтед» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его брат Антон выступает за швейцарский «Сьон», за который сыграл в шести матчах и не отметился результативными действиями.

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