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Инвестор «Химок» Садыгов заявил, что в контракте Глушакова есть опция играющего тренера

Инвестор «Химок» Садыгов заявил, что в контракте Глушакова есть опция играющего тренера
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Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий подмосковные «Химки», заявил, что в контракте полузащитника команды Дениса Глушакова прописана опция играющего тренера.

«У него в контракте была эта опция», — приводит слова Садыгова «РИА Новости Спорт».

Ранее Денис Глушаков был отстранён от основной команды «Химок» и присоединился к клубу «СКА-Ростов», который выступает в Медиалиге. Президентом клуба является Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста. При этом контракт Дениса с «Химками» продолжает действовать. Ожидается, что после окончания текущего сезона Глушаков завершит профессиональную карьеру.

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