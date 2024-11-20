Круговой в маске коня вышел к журналистам во время интервью главы РФС Дюкова
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Защитник сборной России и московского ЦСКА Данил Круговой отвлёк президента РФС Александра Дюкова во время его общения с прессой в микст-зоне после товарищеского матча с национальной командой Сирии (4:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33' 2:0 Самошников – 53' 3:0 Миранчук – 66' 4:0 Осипенко – 81'
После игры Круговой вышел в микст-зону в маске коня. В этот момент интервью давал президент РФС Александр Дюков, который отвлёкся на появление игрока и не услышал вопроса журналиста.
Напомним, Круговой стал игроком ЦСКА минувшим летом. В текущем сезоне футболист провёл за красно-синих 20 матчей, забил два гола и записал на свой счёт три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость российского футболиста в € 3 млн.
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