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Круговой в маске коня вышел к журналистам во время интервью главы РФС Дюкова

Круговой в маске коня вышел к журналистам во время интервью главы РФС Дюкова
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Защитник сборной России и московского ЦСКА Данил Круговой отвлёк президента РФС Александра Дюкова во время его общения с прессой в микст-зоне после товарищеского матча с национальной командой Сирии (4:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33'     2:0 Самошников – 53'     3:0 Миранчук – 66'     4:0 Осипенко – 81'    

После игры Круговой вышел в микст-зону в маске коня. В этот момент интервью давал президент РФС Александр Дюков, который отвлёкся на появление игрока и не услышал вопроса журналиста.

Напомним, Круговой стал игроком ЦСКА минувшим летом. В текущем сезоне футболист провёл за красно-синих 20 матчей, забил два гола и записал на свой счёт три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость российского футболиста в € 3 млн.

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