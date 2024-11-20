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Лионель Месси повторил рекорд по количеству голевых передач на уровне сборных

Лионель Месси повторил рекорд по количеству голевых передач на уровне сборных
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Сегодня, 20 ноября, сборная Аргентины принимает на своём поле национальную команду Перу в матче квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года. На момент написания новости идёт второй тайм, счёт 1:0 в пользу аргентинцев.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 12-й тур
20 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
Перу
1:0 Мартинес – 55'    

На 55-й минуте нападающий Лаутаро Мартинес открыл счёт в матче с передачи капитана Лионеля Месси. Как сообщает пресс-служба МЛС, Месси повторил исторический рекорд по количеству голевых передач в составе сборных, теперь на счету игрока их 58. Столько же голевых передач сделал американский футболист Лэндон Донован в составе сборной США.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года из французского «ПСЖ» свободным агентом. На счету аргентинца за это время 39 игр за клуб, в которых он отметился 34 забитыми мячами и 19 результативными передачами.

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Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника:

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