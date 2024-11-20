Лионель Месси повторил рекорд по количеству голевых передач на уровне сборных

Сегодня, 20 ноября, сборная Аргентины принимает на своём поле национальную команду Перу в матче квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года. На момент написания новости идёт второй тайм, счёт 1:0 в пользу аргентинцев.

На 55-й минуте нападающий Лаутаро Мартинес открыл счёт в матче с передачи капитана Лионеля Месси. Как сообщает пресс-служба МЛС, Месси повторил исторический рекорд по количеству голевых передач в составе сборных, теперь на счету игрока их 58. Столько же голевых передач сделал американский футболист Лэндон Донован в составе сборной США.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года из французского «ПСЖ» свободным агентом. На счету аргентинца за это время 39 игр за клуб, в которых он отметился 34 забитыми мячами и 19 результативными передачами.

Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника: