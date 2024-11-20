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Аргентина — Перу, результат матча 20 ноября 2024, счёт 1:0, квалификация к чемпионату мира — 2026

Рекордная голевая передача Месси помогла Аргентине победить Перу в отборе к ЧМ-2026
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Сегодня, 20 ноября, проходил матч южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира‑2026, в котором сошлись лидер — сборная Аргентины и располагающаяся на девятой строчке национальная команда Перу. Команды играли на стадионе «Эстадио Альберто Хакинто Армандо» в Буэнос-Айресе, Аргентина. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 12-й тур
20 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
Перу
1:0 Мартинес – 55'    

Единственный мяч в этой встрече забил аргентинский форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, ассистировал которому известный нападающий Лионель Месси.

Отметим, что данная передача стала для Месси 58-й в национальной команды, что является повторением рекорда по этому показателю среди всех футболистов сборных в истории. На счету Лэндона Донована за США, лидировавшего ранее, также 58 ассистов.

Календарь матчей отбора к ЧМ-2026 (Южная Америка)
Турнирная таблица отбора к ЧМ-2026 (Южная Америка)
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