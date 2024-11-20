Рекордная голевая передача Месси помогла Аргентине победить Перу в отборе к ЧМ-2026

Сегодня, 20 ноября, проходил матч южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира‑2026, в котором сошлись лидер — сборная Аргентины и располагающаяся на девятой строчке национальная команда Перу. Команды играли на стадионе «Эстадио Альберто Хакинто Армандо» в Буэнос-Айресе, Аргентина. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный мяч в этой встрече забил аргентинский форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, ассистировал которому известный нападающий Лионель Месси.
Отметим, что данная передача стала для Месси 58-й в национальной команды, что является повторением рекорда по этому показателю среди всех футболистов сборных в истории. На счету Лэндона Донована за США, лидировавшего ранее, также 58 ассистов.
Фанаты скандируют «Месси», когда прибывают игроки «Барселоны»: