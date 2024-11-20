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Колумбия проиграла Эквадору в матче отбора ЧМ-2026, Кордоба не забил в пустые ворота

Колумбия проиграла Эквадору в матче отбора ЧМ-2026, Кордоба не забил в пустые ворота
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Закончился матч отборочного этапа ЧМ-2026, в котором национальная команда Колумбии встречалась с Эквадором. Игра завершилась победой сборной Эквадора со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 12-й тур
20 ноября 2024, среда. 02:00 МСК
Колумбия
Окончен
0 : 1
Эквадор
0:1 Валенсия – 7'    
Удаления: нет / Инкапье – 34'

Победный гол в матче на седьмой минуте забил Эннер Валенсия с передачи Алана Франко. Сборная Колумбии с 34-й минуты играла в меньшинстве после удаления защитника Пьеро Инкапье.

Отметим, что форвард колумбийской национальной команды и «Краснодара» Джон Кордоба в одном из эпизодов игры не смог поразить пустые ворота соперника.

В следующем матче сборная Колумбии встретится с национальной командой Бразилии, а Эквадор проведёт игру с Венесуэлой.

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