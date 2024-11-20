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Гаджиев — о соперниках сборной России в 2025 году: РФС проделывает хорошую работу

Гаджиев — о соперниках сборной России в 2025 году: РФС проделывает хорошую работу
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о вероятных соперниках национальной команды в следующем календарном году. Ранее сообщалось, что россияне могут сыграть с Нигерией, Боливией, Венесуэлой и Эквадором.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33'     2:0 Самошников – 53'     3:0 Миранчук – 66'     4:0 Осипенко – 81'    

«Замечательно. Соперники выглядят серьёзно. Латиносы играют хорошо. Договориться — это непростая работа. Это в плюс российскому футболу. Уровень соперников заметно выше, если сравнивать с последними матчами. Играть надо со всеми, кто согласен. Нам много лет рассказывали, что спорт вне политики, но на самом деле спорт — это один из важных инструментов политики. Поэтому надо играть с командами любой страны, если возможности выбирать нет. РФС проводит хорошую работу», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

Напомним, накануне, 19 ноября, сборная России провела товарищеский матч с командой Сирии. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.

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