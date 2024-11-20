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Бразилия — Уругвай, результат матча 20 ноября 2024, счёт 1:1, квалификация к чемпионату мира — 2026

Бразилия не сумела обыграть Уругвай в матче отбора к чемпионату мира — 2026
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Сегодня, 20 ноября, проходил матч южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира‑2026, в котором сошлись сборная Бразилии и национальная команда Уругвая. Команды играли на стадионе «Форте Нова Арене» в Салвадоре, Бразилия. Матч завершился ничьей со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 12-й тур
20 ноября 2024, среда. 03:45 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Уругвай
0:1 Вальверде – 55'     1:1 Жерсон – 62'    

На 55-й минуте счёт в матче открыл уругвайский хавбек Федерико Вальверде. Через семь минут бразилький полузащитник Жерсон сравнял счёт, установив окончательный результат.

Бразилия расположилась на пятом месте после 12 туров, имея в активе 18 очков. Уругвай с 20 очками находится на втором месте. Лидирует в квалификации Аргентина, на счету которой 25 очков.

Календарь матчей отбора к ЧМ-2026 (Южная Америка)
Турнирная таблица отбора к ЧМ-2026 (Южная Америка)
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