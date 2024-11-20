Бразилия не сумела обыграть Уругвай в матче отбора к чемпионату мира — 2026

Сегодня, 20 ноября, проходил матч южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира‑2026, в котором сошлись сборная Бразилии и национальная команда Уругвая. Команды играли на стадионе «Форте Нова Арене» в Салвадоре, Бразилия. Матч завершился ничьей со счётом 1:1.

На 55-й минуте счёт в матче открыл уругвайский хавбек Федерико Вальверде. Через семь минут бразилький полузащитник Жерсон сравнял счёт, установив окончательный результат.

Бразилия расположилась на пятом месте после 12 туров, имея в активе 18 очков. Уругвай с 20 очками находится на втором месте. Лидирует в квалификации Аргентина, на счету которой 25 очков.

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