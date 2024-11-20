Лаутаро Мартинес повторил достижение Марадоны по количеству голов за сборную Аргентины

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес повторил достижение экс-форварда «Наполи» и «Барселоны» Диего Марадоны по количеству голов за сборную Аргентины. Мартинес забил 32-й гол, поразив ворота сборной Перу в матче 12-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026 в Южной Америке.

Матч между Аргентиной и Перу состоялся утром 20 ноября. Команды играли на стадионе «Эстадио Альберто Хакинто Армандо» в Буэнос-Айресе, Аргентина. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Мартинесу 27 лет, за «Интер» он играет с 2018-го. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 110 млн.