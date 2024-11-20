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Лаутаро Мартинес повторил достижение Марадоны по количеству голов за сборную Аргентины

Лаутаро Мартинес повторил достижение Марадоны по количеству голов за сборную Аргентины
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес повторил достижение экс-форварда «Наполи» и «Барселоны» Диего Марадоны по количеству голов за сборную Аргентины. Мартинес забил 32-й гол, поразив ворота сборной Перу в матче 12-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026 в Южной Америке.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 12-й тур
20 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
Перу
1:0 Мартинес – 55'    

Матч между Аргентиной и Перу состоялся утром 20 ноября. Команды играли на стадионе «Эстадио Альберто Хакинто Армандо» в Буэнос-Айресе, Аргентина. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Календарь матчей отборочного раунда к ЧМ-2026 в Южной Америке
Турнирная таблица отборочного раунда к ЧМ-2026 в Южной Америке

Мартинесу 27 лет, за «Интер» он играет с 2018-го. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 110 млн.

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