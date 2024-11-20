Защитник «Реала» Милитао перенёс операцию после разрыва крестообразной связки

Футболист мадридского «Реала» Эдер Милитао успешно перенёс операцию после разрыва крестообразной связки колена. Вскоре защитник приступит к реабилитационной программе. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Напомним, бразилец травмировался 9 ноября в матче 13‑го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной» (4:0). Игрок во второй раз за свою карьеру получил подобную травму, в августе 2023 года он выбыл на семь месяцев из‑за разрыва крестообразной связки левого колена.

В нынешнем сезоне Милитао сыграл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 60 млн.