Месси повторил рекорд всех времён сборных, Капризов оформил дубль в НХЛ. Главное к утру
Рекордная результативная передача Лионеля Месси помогла сборной Аргентины обыграть Перу в матче квалификации к чемпионату мира — 2026, российский форвард Кирилл Капризов оформил дубль за «Миннесоту» в игре НХЛ с «Сент-Луисом», известный испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил карьеру, проиграв свой последний матч — 1/4 финала на Кубке Дэвиса. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Рекордная голевая передача Месси помогла Аргентине победить Перу в отборе к ЧМ-2026.
- Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Сент-Луис», у Бучневича — ассист.
- Рафаэль Надаль проиграл свой матч в одиночном разряде 1/4 финала на Кубке Дэвиса.
- Бразилия не сумела обыграть Уругвай в матче отбора к чемпионату мира — 2026.
- Сборная России разгромила Сирию в товарищеском матче, Осипенко оформил дубль.
- Кирилл Капризов повторил клубное достижение, которое ранее покорялось лишь двоим в истории.
- Сборная Нидерландов вышла в полуфинал Кубка Дэвиса — 2024, обыграв Испанию.
- Фрэнсис Нганну назвал условие, при котором будет согласен подраться с Джейком Полом.
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- «Кливленд» проиграл «Бостону», прервав серию из 15 побед кряду. У Тейтума — дабл-дабл.
- Результаты матчей Лиги наций 19 ноября.
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