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20 ноября главные новости спорта, футбол результаты Лиги наций, ЧМ-2026, результаты НХЛ, теннис, бокс, НБА, Лионель Месси

Месси повторил рекорд всех времён сборных, Капризов оформил дубль в НХЛ. Главное к утру
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Рекордная результативная передача Лионеля Месси помогла сборной Аргентины обыграть Перу в матче квалификации к чемпионату мира — 2026, российский форвард Кирилл Капризов оформил дубль за «Миннесоту» в игре НХЛ с «Сент-Луисом», известный испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил карьеру, проиграв свой последний матч — 1/4 финала на Кубке Дэвиса. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Рекордная голевая передача Месси помогла Аргентине победить Перу в отборе к ЧМ-2026.
  2. Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Сент-Луис», у Бучневича — ассист.
  3. Рафаэль Надаль проиграл свой матч в одиночном разряде 1/4 финала на Кубке Дэвиса.
  4. Бразилия не сумела обыграть Уругвай в матче отбора к чемпионату мира — 2026.
  5. Сборная России разгромила Сирию в товарищеском матче, Осипенко оформил дубль.
  6. Кирилл Капризов повторил клубное достижение, которое ранее покорялось лишь двоим в истории.
  7. Сборная Нидерландов вышла в полуфинал Кубка Дэвиса — 2024, обыграв Испанию.
  8. Фрэнсис Нганну назвал условие, при котором будет согласен подраться с Джейком Полом.
  9. Сборная России показывает лучшую сухую победную серию в мировом футболе.
  10. Шесть очков Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Оттаву».
  11. Венгрия вырвала ничью, забив пенальти на 90+8-й в игре 6-го тура Лиги наций с Германией.
  12. «Кливленд» проиграл «Бостону», прервав серию из 15 побед кряду. У Тейтума — дабл-дабл.
  13. Результаты матчей Лиги наций 19 ноября.
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