Месси повторил рекорд всех времён сборных, Капризов оформил дубль в НХЛ. Главное к утру

Рекордная результативная передача Лионеля Месси помогла сборной Аргентины обыграть Перу в матче квалификации к чемпионату мира — 2026, российский форвард Кирилл Капризов оформил дубль за «Миннесоту» в игре НХЛ с «Сент-Луисом», известный испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил карьеру, проиграв свой последний матч — 1/4 финала на Кубке Дэвиса. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».