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Экс-защитник «Краснодара» Спаич заявил, что рассмотрел бы предложения из РПЛ

Экс-защитник «Краснодара» Спаич заявил, что рассмотрел бы предложения из РПЛ
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Бывший защитник «Краснодара», а ныне игрок «Црвены Звезды» Урош Спаич заявил, что готов рассмотреть предложения от клубов Российской Премьер-Лиги.

«Сейчас я сконцентрирован на выступлении за «Црвену Звезду». У нас остался ещё месяц до паузы. Но если бы появилось что-то интересное, всегда бы рассмотрел. У меня остались хорошие воспоминания о России, я был там очень доволен. Если появится предложение из РПЛ, мне было бы интересно и я бы всегда подумал», — сказал Спаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее о готовности 31-летнего Спаича рассмотреть варианты от российских клубов сообщал «РБ Спорт».

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