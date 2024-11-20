Экс-защитник «Краснодара» Спаич заявил, что рассмотрел бы предложения из РПЛ

Бывший защитник «Краснодара», а ныне игрок «Црвены Звезды» Урош Спаич заявил, что готов рассмотреть предложения от клубов Российской Премьер-Лиги.

«Сейчас я сконцентрирован на выступлении за «Црвену Звезду». У нас остался ещё месяц до паузы. Но если бы появилось что-то интересное, всегда бы рассмотрел. У меня остались хорошие воспоминания о России, я был там очень доволен. Если появится предложение из РПЛ, мне было бы интересно и я бы всегда подумал», — сказал Спаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее о готовности 31-летнего Спаича рассмотреть варианты от российских клубов сообщал «РБ Спорт».