В РФС высказались о дисквалификации Литвинова и Роши после драки в дерби

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о дисквалификации футболиста «Спартака» Руслана Литвинова и игрока ЦСКА Виллиана Роши после драки в московском дерби.

«Решение КДК — это решение одного из наиболее авторитетных и опытных юрисдикционных органов РФС. Они руководствуются не эмоциями, а объективными данными, заключениями судейского комитета, экспертно-судейской комиссии в тех случаях, когда им требуются такие заключения с точки зрения права, а не как кому-то кажется справедливо или нет. Артур Генрихович как человек, любящий футбол, имеет симпатии и антипатии, но как глава КДК он никогда их не проявлял и не проявляет. Он абсолютно объективный с нашей точки зрения человек», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.