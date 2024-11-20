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В РФС высказались о дисквалификации Литвинова и Роши после драки в дерби

В РФС высказались о дисквалификации Литвинова и Роши после драки в дерби
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о дисквалификации футболиста «Спартака» Руслана Литвинова и игрока ЦСКА Виллиана Роши после драки в московском дерби.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Решение КДК — это решение одного из наиболее авторитетных и опытных юрисдикционных органов РФС. Они руководствуются не эмоциями, а объективными данными, заключениями судейского комитета, экспертно-судейской комиссии в тех случаях, когда им требуются такие заключения с точки зрения права, а не как кому-то кажется справедливо или нет. Артур Генрихович как человек, любящий футбол, имеет симпатии и антипатии, но как глава КДК он никогда их не проявлял и не проявляет. Он абсолютно объективный с нашей точки зрения человек», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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